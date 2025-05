È tutti contro tutti in Libia Potrebbe approfittarne Haftar

La situazione in Libia è nuovamente precipitata in un clima di violenza e caos, con scontri armati a Tripoli che sono riesplosi tra il 14 e il 15 maggio. Mentre la lotta interna tra le fazioni si intensifica, Khalifa Haftar potrebbe trovare un'opportunità per consolidare il suo potere nel contesto di questo conflitto generalizzato.

Le violenze a Tripoli sono riesplose nella notte tra il 14 e il 15 maggio ma gli scontri armati nella capitale libica, che vanno avanti nonostante il cessate il fuoco . È tutti contro tutti in Libia. Potrebbe approfittarne Haftar il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - È tutti contro tutti in Libia. Potrebbe approfittarne Haftar

La Libia ha accettato di riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale

L'ha dichiarato il procuratore capo della Corte, chiedendo anche alla Libia di arrestare e consegnare Almasri, il capo della polizia giudiziaria arrestato in Italia e subito riportato nel suo paese

Libia, centinaia in piazza a Tripoli per protestare contro il governo

msn.com scrive: Garlasco, gli strani suicidi dopo la morte di Chiara Poggi: il medico di famiglia, il meccanico e l'amico di Sempio Il video dell'incontro tra Sinner e il Papa: «Giochiamo?». Leone XIV sorride: «Qui m ...

Libia, tregua dopo scontri a Tripoli: italiani in attesa di evacuazione

Gli scontri tra milizie cominciati lunedì nella capitale libica sono culminati in una notte di violenze. Diverse le milizie coinvolte pro e contro il Governo di unità nazionale guidato da Abdulhamid D

