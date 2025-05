È troppo presto Papa Leone XIV la notizia sul tema più urgente

Nei suoi primi giorni da pontefice, Papa Leone XIV ha già iniziato a delineare con chiarezza il profilo del suo pontificato. Con parole semplici ma fortemente simboliche, ha richiamato fin dal primo discorso l’immagine dei “ponti da costruire”, sottolineando il desiderio di una Chiesa che non alzi muri ma favorisca il dialogo e la riconciliazione. Le sue scelte iniziali e il tono pacato con cui si è presentato al mondo sembrano aver già conquistato ampi consensi, come ha osservato il cardinale Pietro Parolin, riconfermato Segretario di Stato della Santa Sede. “Mi pare che già i primi commenti e le reazioni sono molto positivi, lui si è presentato in una maniera molto serena, è un uomo di pace che vuole la pace”, ha detto Parolin, intervenuto alla Pontificia Università Gregoriana durante un convegno dedicato proprio al nuovo Papa. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it