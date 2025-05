È sempre mezzogiorno la gaffe che imbarazza Antonella Clerici | cosa è successo

Durante la puntata di oggi di "È sempre mezzogiorno", una gaffe ha colto di sorpresa Antonella Clerici. Mentre il cuoco Andrea Mainardi presentava i suoi 'Cordon bleu straordinari', un commento imprevisto ha creato un momento imbarazzante, strappando risate in studio. Scopriamo cosa è successo!

(Adnkronos) – Gaffe a È sempre mezzogiorno. Tra i piatti proposti nella puntata di oggi, venerdì 16 maggio, il cuoco Andrea Mainardi ha preparato i suoi 'Cordon bleu straordinari', ma mentre spiegava la procedura si è lasciato sfuggire un commento dal 'doppio senso' che ha colto alla sprovvista la conduttrice Antonella Clerici. Tutto è accaduto mentre .

Un momento esilarante e inaspettato ha animato la puntata di È Sempre Mezzogiorno andata in onda venerdì 16 maggio.