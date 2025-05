Ma quale intelligenza artificiale, questa è stupidità naturale. Quella dell'Europa impegnata a decidere chi è libero e chi no, sulla base di un duello novecentesco tra un'idea di destra e di sinistra che non esiste più. Etichettando con fascista e autoritario chiunque non dica sissignore. Il problema è che tale stupidità è in continua crescita come la gemella intelligente: mentre l'Occidente prova a ritrovare unità nell'America di Trump sulla spinta dei governi di centrodestra sul modello italiano e perfino di un pontefice che sta cambiando linguaggio e affinando le diplomazie, Macron Merz e Ursula non si accorgono che l'unica partita in corso riguarda la distrazione di massa che Pechino e Washington mettono in atto prendendo il controllo dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina. In attesa di un accordo sulla spartizione delle terre rare che domineranno la nuova intelligenza e che nel giro di un paio d'anni, il vero tempo necessario alla chiusura di questi conflitti, apriranno la nuova guerra «tiepida» che come la progenitrice «fredda» servirà a dividersi il nuovo mondo. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E se fosse stupidità naturale