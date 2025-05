È salito ad almeno 100 il bilancio delle vittime nei raid israeliani a Gaza. Lo ha riferito la Protezione Civile. Gli ultimi e massicci attacchi hanno colpito soprattutto la città di Gaza e il campo profughi di Jabalia, aggravando un bilancio già catastrofico dopo 19 mesi di bombardamenti incessanti. Dopo il massiccio attacco di due giorni fa, è stato chiuso l’ospedale Europeo di Khan Younis, l’unico centro oncologico ancora in funzione. Ad annunciarlo è stato il ministero della Sanità di Gaza. “ I ripetuti attacchi all’ospedale rendono impossibile fornire cure mediche a causa del pericolo per il personale medico, i feriti e i malati”, ha dichiarato il ministero. Martedì, l’aviazione israeliana aveva sganciato nove bombe anti-bunker sull’area dell’ospedale per distruggere un tunnel in cui si sarebbe nascosto Mohammed Sinwar, leader di Hamas nella Striscia. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È salito oltre a 100 il bilancio delle vittime nei raid israeliani a Gaza