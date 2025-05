E’ morta Teresa Vergalli addio alla partigiana ‘Anuska’

È scomparsa Teresa Vergalli, la partigiana 'Anuska', a 98 anni. L'Anpi nazionale e i comitati di Reggio Emilia e Roma hanno espresso il loro profondo cordoglio per la perdita di una figura emblematicamente legata alla Resistenza. Nata a Bibbiano l'11 ottobre 1927, vergalli si distinse per il suo coraggio e la sua determinazione nella lotta per la libertà.

(Adnkronos) – E' morta Teresa Vergalli, la partigiana 'Anuska'. Aveva 98 anni. Ad annunciare la scomparsa, "con grandissimo dolore", l'Anpi nazionale, insieme ai comitati provinciali di Reggio Emilia e di Roma. Nata a Bibbiano (Reggio Emilia), l'11 ottobre 1927, era una studentessa quando entrò nella Resistenza, 76ª Sap e 144ª Brigata Garibaldi.

