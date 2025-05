E la Salis è indagata | investì una donna con il semaforo rosso

A un anno dall'incidente che ha coinvolto una donna investita da un'auto a un semaforo rosso, l'indagine su quell'episodio si fa più intensa. La vittima racconta di un trauma cranico e di un piede rotto, e denuncia la mancanza di scuse da parte della conducente. Un caso che solleva interrogativi sulla responsabilità e sull'empatia.

L’incidente un anno fa. La vittima: «Ho sfondato il parabrezza con la testa: trauma cranico e piede rotto. Non si è mai scusata». 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - E la Salis è indagata: investì una donna con il semaforo rosso

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dirigente del Miur tenta il suicidio : Giovanna Boda era indagata per corruzione

Una direttrice del Ministero della Pubblica Istruzione di 47 anni, Giovanna Boda, indagata per corruzione dalla Procura di Roma, ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano di un appartamento di Piazza della Libertà a Roma: ricoverata al Policlinico Gemelli con fratture multiple, si trova in condizioni molto gravi.