È giunta l’ora che io ti distrugga | l’influencer Rita De Crescenzo minaccia il deputato Borrelli Lui denuncia e dice | Non mi lascerò intimidire – VIDEO

La tensione tra l’influencer napoletana Rita De Crescenzo e il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è esplosa nelle ultime ore, passando dalle polemiche a distanza a vere e proprie minacce dirette diffuse via social network. Un’escalation che ha spinto il parlamentare a rivolgersi alle autorità competenti, denunciando un clima di intimidazione. Le minacce di Rita De Crescenzo In un video pubblicato sui suoi canali social, Rita De Crescenzo, nota tiktoker partenopea, non usa mezzi termini contro Borrelli: “ Devo essere il tuo incubo, devi sognarmi anche la notte: non la passerai liscia “, intima l’influencer. E rincara la dose: “ È venuta l’ora che io ti distrugga. A Napoli nessuno ti ha distrutto? È giunta l’ora che io ti distrugga. Non la passerai liscia. Hai beccato un osso molto duro”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

