Il caterpillar Jannik Sinner schiaccia il norvegese Casper Ruud in poco più di un’ora e si catapulta nella semifinale di oggi (ore 20.30) dove troverà lo statunitense Tommy Paul. Il punteggio con cui l’altoatesino ha sconfitto l’avversario non lascia dubbi sulla sua superiorità: un secco 6-0 6-1 con Ruud che ha festeggiato come se avesse vinto la finale quando è riuscito ad aggiudicarsi il primo game dopo essere stato sotto per 2-0 nel secondo set. Sinner esce tra gli applausi ed è lui il primo a ringraziare un pubblico che ha sempre creduto nella sua innocenza durante i tre mesi in cui il mondo sportivo si divideva sulla spigolosa questione della sua contaminazione involontaria e che ora si gode il ritorno del suo campione. Qualsiasi altra parola potrebbe essere superflua per un ragazzo di 23 anni che porta con sé tutta la saggezza delle sue montagne e che non ha perso tutta la sua capacità di restare focalizzato sulla partita anche quando l’esito sembra già scritto. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È già un Sinner da fantascienza. Jannik lascia un solo game a Ruud. Ora l’assalto a Paul in semifinale