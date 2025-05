2025-05-16 21:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Nella conferenza stampa prima di ricevere Alavés, Álvaro Rubio, Blanquivioleta Coach, Ha mostrato la sua più auto -critica per analizzare la stagione disastrosa del vero valladolide: “Sto soffrendo della situazione. Non posso fare di più, ho cercato di fare del mio meglio, ma è chiaro che non ho trovato la chiave. È difficile vedere che la squadra risponde e i risultati non arrivano. È frustrante, con un risultato positivo che l’avremmo visto un altro modo prima.” È importante terminare una vittoria per fornire un trionfo ai fan, il che lo merita così tanto Álvaro Rubio, allenatore di Valladolid Domenica il Pucela chiude la stagione a casa. “È importante terminare una vittoria per dare il trionfo ai fan, il che lo merita così tanto. 🔗Leggi su Justcalcio.com