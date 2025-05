È boom delle discoteche women only | come funzionano e perché hanno successo?

Negli ultimi anni, il fenomeno delle discoteche women only, eventi riservati esclusivamente a un pubblico femminile, ha registrato un vero e proprio boom, sia in Italia che all’estero. Il successo crescente di queste serate testimonia un cambiamento culturale importante: sempre più donne sentono l’esigenza di spazi sicuri, liberi da sguardi giudicanti e pressioni sociali, dove poter ballare, socializzare e divertirsi in totale libertà. Queste discoteche “solo per donne”, però, non sono un’invenzione recente. Format simili esistevano già nei circuiti LGBTQ+ e nei club femministi, ma oggi si stanno diffondendo su scala più ampia, coinvolgendo un pubblico eterogeneo e trasversale, che va dalle ventenni alle over 50. A spingere questa tendenza ci sono molte ragioni, che riguardano la sicurezza, la libertà di espressione e il bisogno di appartenenza. 🔗Leggi su Cultweb.it

