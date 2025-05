dynamite dei jamiroquai verrà ristampato in doppio lp su vinile color

MILANO – In occasione del 20º anniversario dell’album “Dynamite”, i Jamiroquai annunciano una riedizione speciale in uscita il 13 giugno. Il disco infatti verrà ristampato in doppio LP su vinile color “Dynamite Smoke”, contenente l’album originale e un cd bonus con il sampler promozionale originale dell’epoca, che include versioni dei brani inedite. Come i lavori precedenti, anche “Dynamite” ha riscosso un grande successo nelle classifiche, debuttando al terzo posto. Il secondo singolo “Seven Days in Sunny June” ha raggiunto la Top 15 ed è stato incluso nella colonna sonora del film “Il diavolo veste Prada” (2006). Il terzo estratto, “Don’t) Give Hate A Chance”, è stato accompagnato da un originale video animato con protagonista il celebre Buffaloman, intento a ballare con i tipici movimenti di Jay. 🔗Leggi su Lopinionista.it

