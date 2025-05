Dungeons&Dragons disponibile in italiano il nuovo Manuale del Giocatore

Wizards of the Coast ha annunciato l’uscita della guida definitiva per i giocatori della quinta edizione di Dungeons & Dragons, ora disponibile in italiano, francese, tedesco, e spagnolo. Si tratta dell’edizione ‘riveduta e corretta’ del Manuale del Giocatore, quella che viene definita anche D&D One. I giocatori possono godere di regole aggiornate per la creazione e l’avanzamento del personaggio, l’esplorazione, il combattimento, l’equipaggiamento, gli incantesimi e molto altro, nella loro lingua preferita. Questo manuale completo di 384 pagine è già disponibile nei principali store e include gli ultimi aggiornamenti per tutti i giocatori, con: 12 classi del personaggio con 48 sottoclassi, tra cui tre nuove sottoclassi: Sentiero dell’Albero del Mondo per i Barbari, Collegio della Danza per i Bardi e Circolo del Mare per i Druidi. 🔗Leggi su Nerdpool.it

