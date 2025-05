Due studenti esclusi dalla gita | uno ‘troppo vivace’ l’altra per disabilità

Due studenti, uno escluso per vivacità e l'altra per una disabilità, si trovano a vivere esperienze difficili in contesti scolastici. A Novara, un ragazzo con ADHD è stato escluso dalla gita nonostante le proposte della famiglia, mentre a Cuneo una studentessa con disabilità motoria è rimasta a scuola per un’impossibilità logistica. Due storie che evidenziano l'esclusione e la mancanza di attenzione alle differenze.

A Novara, un studente con diagnosi di ADHD è stato escluso dalla gita scolastica “per il suo comportamento vivace”, nonostante la famiglia avesse proposto soluzioni alternative. Nel Cuneese, una studentessa con disabilità motoria è rimasta a scuola a causa della pedana guasta del bus. Due vicende che riaccendono il dibattito sull’inclusione scolastica degli studenti. Alunno . Due studenti esclusi dalla gita: uno ‘troppo vivace’, l’altra per disabilità Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

