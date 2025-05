Due giovani rapinatori in manette

Due giovani rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di Arcore dopo aver aggredito una ragazza di 22 anni per rubarle una catenina d'oro. I due, un 21enne e un 19enne di origine egiziana residenti a Milano, sono stati colti in flagranza di reato e accusati di rapina in concorso.

Hanno bloccato e strattonato una ragazza di 22 anni per strapparle dal collo una catenina in oro. I carabinieri della Stazione di Arcore hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne e un 19enne, entrambi di origine egiziana e residenti a Milano, poiché ritenuti responsabili di rapina in concorso. La vittima percorreva via Puccini ad Arcore, quando è stata avvicinata dai due giovani che dopo la rapina si sono allontanati rapidamente facendo perdere le loro tracce. Ma la tempestiva segnalazione al numero unico di emergenza 112 della ragazza ha consentito alla centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Monza di inviare immediatamente una pattuglia sul posto. Raccolta una precisa descrizione dei responsabili dalla vittima, i militari hanno avviato le ricerche, rintracciando i due giovani vicino alla stazione ferroviaria di Arcore. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due giovani rapinatori in manette

