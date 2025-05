Due cuccioli di puma orfani si ritrovano nel parco di Eatonville | le immagini

Una cucciola di puma di 6 mesi, rimasta orfana, si unirà a un altro orfano in un parco naturale nello Stato di Washington. della stessa età. Sienna, questo il nome dell’esemplare, è stata salvata il mese scorso, dopo essere stata avvistata da sola per diversi giorni, su un albero vicino a Española, nel New Mexico. È stata portata al Northwest Trek Wildlife Park di Eatonville, nello Stato di Washington, dove è stata curata per disidratazione. Sienna ora si trova con Sullivan, trovato senza madre, malnutrito, disidratato e anemico nei pressi di Spokane, Washington. 🔗Leggi su Lapresse.it

