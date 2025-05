Due banditi armati di fucile rapinano il Tigotà di Paese

Due banditi, armati di fucile e con il volto travisato, hanno rapinato oggi il Tigotà di Paese, riaccendendo l'incubo delle rapine nella Marca. L'assalto si è svolto nel pomeriggio, intorno alle 15, lasciando la comunità spaventata e in allerta dopo un'altra violenta incursione nel tranquillo centro commerciale.

Torna l'incubo rapine nella Marca. Un nuovo assalto si è consumato nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, intorno alle 15 questa volta al negozio "Tigotà" di via Brondi a Paese. Ad entrare in azione due banditi, con il volto travisato, e armati di fucile che sono entrati all'interno dell'esercizio.

