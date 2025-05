Due anni gratis per chi apre in centro | il modello Grotte di Castro che dovrebbe far riflettere Viterbo

Due anni di affitto gratuiti per chi apre un'attività in centro: il modello di Grotte di Castro rappresenta un'opportunità da valutare per Viterbo. Lo spopolamento dei centri storici, un fenomeno che colpisce tante città e paesi italiani, minaccia la vitalità commerciale e residenziale, con giovani e famiglie sempre più attratti da contesti urbanizzati.

Spopolamento residenziale e commerciale dei centri storici, una situazione che accomuna città e paesi italiani. Un fenomeno che nei piccoli centri sta portando alla completa scomparsa di fette di popolazioni. I giovani e le famiglie preferiscono spostarsi nelle città in cerca di lavoro e servizi. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Due anni gratis per chi apre in centro": il modello Grotte di Castro che dovrebbe far riflettere Viterbo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.