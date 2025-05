due anni fa la prima alluvione la commemorazione

Faenza oggi commemora il secondo anniversario delle alluvioni del maggio 2023. L’Amministrazione comunale promuove un momento pubblico di commemorazione per onorare la memoria di chi ha perso la vita e per riflettere, insieme alla cittadinanza, sugli eventi calamitosi che hanno segnato profondamente la comunità locale. L’iniziativa, che si svolgerà nella giornata di oggi "nasce dalla volontà di non dimenticare eventi che hanno segnato per sempre la storia di Faenza e visto protagonista tutta la cittadinanza che ha vissuto gli eventi di quelle drammatiche settimane con profondo dolore, ma anche con grande dignità". Alle ore 12, in tutti gli uffici dell’Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, verrà osservato un minuto di silenzio. L’invito a rispettare il minuto di silenzio è esteso anche alle istituzioni e a tutti i cittadini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

