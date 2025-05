Due anni dall' alluvione in 300 alla fiaccolata col vescovo che benedice il Savio | Signore allontana ogni calamità

Due anni dopo l'alluvione del 2023, la comunità di Cesena si è riunita per una fiaccolata in ricordo delle vite toccate dalla tragedia. Con oltre 300 partecipanti partiti dalla chiesa di San Rocco, il vescovo monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ha benedetto il fiume Savio, invocando il Signore per allontanare ogni calamità futura.

In occasione del secondo anniversario della alluvione del 2023 è stata organizzata a Cesena una fiaccolata con almeno 300 persone partite dalla chiesa di San Rocco. Il vescovo, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, ha impartito la benedizione al fiume Savio durante il percorso chiedendo al Signore. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Due anni dall'alluvione, in 300 alla fiaccolata col vescovo che benedice il Savio: "Signore allontana ogni calamità"

Se ne parla anche su altri siti

A due anni dall'alluvione cantieri per due miliardi e 700 milioni

Si legge su rainews.it: "La paura di quei giorni deve essere anche uno sprone a mettere in sicurezza il territorio", ha detto il presidente della Regione Michele De Pascale ...

A due anni dalla terribile alluvione: "Sicurezza del territorio non garantita. Il Governo non ci ha dato risorse"

Lo riporta msn.com: Attacco frontale del sindaco Rossetti contro l’amministrazione centrale sul nodo dei finanziamenti "Il tema del rischio idrogeologico non può più essere rinviato. La Regione da sola non può bastare".

Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna: “Mancano i soldi per le strade di montagna”

Scrive msn.com: Il punto sulla ricostruzione fatto dal governatore della Regione: “Le delocalizzazioni? La speranza è che a giorni possa uscire anche questa ordinanza ed è importante precisare che non prevede un obbl ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Emergenza alluvione in Emilia-Romagna: 13 vittime e danni per miliardi

Si aggrava la situazione dell' alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, con un bilancio tragico che continua ad aumentare.