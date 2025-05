Droni russi su Kiev nel giorno dei colloqui Gli Usa | Serve incontro Trump-Putin | La diretta

Nel giorno in cui riprendono a Istanbul i colloqui tra Russia e Ucraina, un attacco con droni colpisce Kiev. Mentre Putin e Zelensky non partecipano all'incontro, il senatore Rubio sottolinea l'importanza di un incontro diretto tra Trump e Putin per ottenere progressi significativi nei negoziati. Gli sviluppi si susseguono in tempo reale.

A Istanbul riprendono i colloqui tra Russia e Ucraina, senza Putin né Zelensky. Attacco con droni su Kiev. Rubio: “Serve incontro diretto Trump-Putin per progressi concreti nei negoziati” 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Droni russi su Kiev nel giorno dei colloqui. Gli Usa: "Serve incontro Trump-Putin" | La diretta

Kiev, la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte

L'Ucraina afferma che la Russia ha lanciato 108 droni durante la notte, nonostante l'ultimatum per il cessate il fuoco.

Zelensky respinge tregua di 3 giorni offerta da Mosca per il 9 maggio, droni russi contro Kiev: 2 minori feriti

Continuano le tensioni tra Russia e Ucraina, in vista della parata del 9 maggio a Mosca, Giorno della Vittoria

