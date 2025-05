Droga pagata sulla prepagata e in bitcoin | cinque condanne in abbreviato

Cinque persone sono state condannate in abbreviato a Brindisi per un traffico di droga che coinvolgeva metadone, ketamina, hashish e marijuana. Le sostanze venivano spedite tramite Poste Italiane, mentre i pagamenti avvenivano con ricariche PostePay e investimenti in bitcoin, per un totale superiore ai 30 mila euro.

BRINDISI - Metadone, ketamina, hashish e marijuana spediti attraverso le - inconsapevoli - Poste Italiane, pagamenti con ricariche PostePay, operazioni finanziarie e speculative di investimento in criptovalute (moneta virtualebitcoin) per più di 30 mila euro. Ieri, giovedì 15 maggio 2025, cinque.

