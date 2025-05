Drammatico fuori strada con l’auto l’ungo la Monti Lepini | donna di 30 anni condotta d’urgenza in ospedale E’ residente a Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Monti Lepini, al chilometro 16, in direzione di Latina. Una Fiat 500 X, condotta da una donna di 30 anni proveniente da Sezze, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. La vettura ha oltrepassato un muretto di contenimento, per poi terminare la sua corsa tra la vegetazione circostante. La causa dell’incidente è ancora sottoposta ad accertamenti da parte delle autorità competenti. Pronti i Soccorsi, Nessuna Grave Conseguenza per la Conducente. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone e i sanitari del 118. Nonostante la violenza dell’urto, la donna, che si trovava da sola al momento del sinistro, è stata trasportata con urgenza all’ ospedale di Frosinone per gli accertamenti del caso. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

