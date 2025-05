Dr da Dealer Day a Salone Barcellona vetrina doppia per brand e anteprime del gruppo

Il Gruppo DR ha dimostrato la sua forza al Salone dell'Automobile di Barcellona e al Dealer Day di Verona, presentando un ampio portafoglio di marchi e le nuove anteprime. Questa strategia sottolinea la fiducia nel mercato iberico e l'impegno nel innovare, con il restyling del modello DR 6.0 Super che ha catturato l'attenzione degli operatori.

(Adnkronos) – E' stata una vetrina 'doppia' quella che ha messo in campo il Gruppo DR che ha presentato al Salone dell'Automobile di Barcellona tutto il suo portafoglio di marchi, confermando la 'scommessa' sul mercato iberico mentre al Dealer Day di Verona ha presentato i restyling di DR 6.0 Super Hybrid e DR 6.0 Super . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dr, da Dealer Day a Salone Barcellona vetrina doppia per brand e anteprime del gruppo

Si legge su msn.com: In Spagna ha debuttato la divisione DR International, a Verona esposto primo nuovo modello Katay E' stata una vetrina 'doppia' quella che ha messo in campo il Gruppo DR che ha presentato al Salone del ...

DR Automobiles Salone di Barcellona 2025: 6 brand e nuove anteprime

Segnala msn.com: DR Automobiles: debutto internazionale a Barcellona con sei brand e anteprime assolute, in contemporanea al Dealer Day di Verona con sette marchi, anche Katay DR Automobiles Salone di Barcellona 2025: ...

DR Automobiles: al Dealer Day di Verona 7 brand e altre anteprime

Lo riporta today.it: Novità al Dealer Day di Verona, dove debuttano i restyling di DR 6.0 Super Hybrid e DR 6.0 Super Thermohybrid. Torna il marchio Katay con una linea di veicoli commerciali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Rimini nasce il Salone dell'idrogeno supported by Hydrogen & Fuel cells

 Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità dell’idrogeno e per questo motivo lo abbiamo incluso fin dal primo momento fra le aree espositive di Key.