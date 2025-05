Dove viveva a Roma Mario Monicelli? Lo si incontrava spesso a passeggiare

Mario Monicelli, uno dei più grandi maestri della commedia all’italiana, è nato a Viareggio nel 1915 ma è riuscito, nel corso degli anni, non solo a diventare romano d’adozione ma, soprattutto, monticiano. Il regista, infatti, ha vissuto per molti anni nel cuore di Roma, in Via dei Serpenti 56, nel rione Monti, uno dei luoghi più autentici e caratteristici della capitale tra il Colosseo, i Fori Imperiali e Via Nazionale. Una presenza che la città e gli stessi monticiani hanno omaggiato con una targa accanto al suo portone per ricordare non l’artista, ma l’uomo che ha vissuto sempre in prima persona quel tessuto sociale. Mario Monicelli targa via Serpenti (fonte: Wikipedia) A conquistare la sua attenzione, probabilmente, è stato il sapore della Roma popolare, fatta di vicoli, botteghe artigiane, trattorie e scorci improvvisi su monumenti millenari, che il rione ancora conserva. 🔗Leggi su Cultweb.it

