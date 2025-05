Dove vedere in tv Juventus-Roma Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Sabato 17 maggio (ore 18.00) Juventus e Roma saranno protagoniste della finale di Coppa Italia di calcio femminile. Allo Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como lo spettacolo non mancherà di certo, vista la sfida tra due formazioni di alto livello della realtà nazionale del “Pallone in rosa”. La Juve, celebrato nell’ultimo week end il sesto Scudetto della propria storia all’Allianz Stadium di Torino, vorrà arricchire la propria annata di un trofeo prestigioso. Una stagione in cui la squadra di Max Canzi ha avuto una grande continuità e ora l’obiettivo è quello di vincere per la quarta volta anche questa competizione per porre il punto esclamativo. La squadra giallorossa, dal canto suo, vorrà replicare quanto fatto l’anno scorso, battendo nella finale di Cesena ai rigori la Fiorentina. Capitoline che, dopo aver vinto il Tricolore nel 2023 nel 2024 e la Supercoppa Italia lo scorso 6 gennaio, cercheranno di giocare un brutto scherzo alla Vecchia Signora, puntando alla terza affermazione in questa particolare rassegna. 🔗Leggi su Oasport.it

