Dove vedere il Mare Nostrum 2025 di nuoto in tv | orari programma streaming italiani in gara

Il Mare Nostrum 2025 di nuoto si prepara a conquistare le televisioni italiane! Dal 17 al 25 maggio, le tre tappe di Montecarlo, Barcellona e Canet En Rousillion vedranno in gara i migliori atleti. Scopri dove vedere le gare in diretta, gli orari e le modalitĂ di streaming per non perdere nemmeno un momento di questa affascinante competizione.

Il nuoto protagonista nei prossimi giorni grazie al circuito internazionale del Mare Nostrum. Tre tappe che vedranno impegnati grandi atleti a partire da Montecarlo dal 17 al 18 maggio. Il secondo appuntamento sarĂ a Barcellona il 21 e 22 e il terzo il 24 e 25 maggio a Canet En Rousillion. Meeting nei quali il confronto sarĂ molto importante per capire la propria condizione in vista di quelli che saranno gli impegni importanti dell’annata. Il pensiero è rivolto in particolare ai Mondiali di Singapore di quest’estate. Un’occasione in cui vedere all’opera una folta schiera di azzurri, motivati dal gareggiare contro avversari di primo livello. Tra gli altri, ci saranno campione olimpico Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio, Alberto Razzetti, Lisa Angiolini e Manuel Frigo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Mare Nostrum 2025 di nuoto in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuoto, tanta Italia nel Mare Nostrum 2025: Curtis, Pilato e Martinenghi osservati speciali

Si legge su oasport.it: Il nuoto internazionale tornerà in scena nel circuito del Mare Nostrum. Sarà un appuntamento importante per verificare lo stato dell'arte in vista dei ...

Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Secondo famigliacristiana.it: Mare Nostrum chiude i battenti. Così ha dichiarato il ministro ... «Stiamo ancora aspettando di vedere cosa in effetti deciderà il Consiglio dei ministri», commenta Guarino. Per adesso l'unica cosa ...

Volontaria di "Mare Nostrum": «Ho visto un battello con dieci morti a bordo. Gli unici con i giubbotti di salvataggio erano gli uomini»

Si legge su msn.com: La ginecologa torinese Maita Sartori, volontaria da quando era ragazzina: «Dovevamo fare le ispezioni cadaveriche. Ho trovato nascoste nelle mutande delle donne le foto dei loro cari». Evidentemente, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli, voragine in parcheggio Ospedale del Mare : Le immagini

Una voragine larga circa 50 metri, nella quale sono finite auto parcheggiate, si è aperta a seguito di un'esplosione avvenuta nel parcheggio dell' Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli.