Dopo la neutralizzazione della sesta tappa e l’arrivo in volata a Napoli con la vittoria di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), il Giro d’Italia propone oggi un’interessante frazione. Dopo giorni di fughe e di volate, il primo arrivo in salita potrebbe modificare le carte in tavola, soprattutto nella classifica generale guidata da Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek difficilmente riuscirà a mantenere la maglia rosa conquistata nella prima tappa e persa solo per un giorno nella crono di Tirana. La settima tappa sarà quella della verità; scopriremo chi avrà il passo dei migliori e chi invece perderà fin da subito terreno. Il percorso di 168 chilometri propone subito l’ascesa di terza categoria di Roccaraso che precede una lunga discesa. Successivamente sarà il Monte Uranio (4,5 chilometri ad una pendenza media del 9,4%) a preparare i corridori in vista del Vado della Forcella con i suoi 21,6 chilometri al 3,6% di pendenza media. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia 2025 oggi in tv: orari partenza e arrivo Castel di Sangro-Tagliacozzo, programma, streaming