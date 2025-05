Douglas Luiz Juve, chance con l’Udinese? L’idea di Tudor verso la prossima sfida. Cosa filtra sul brasiliano. Tudor pensa anche ad una Juve con Douglas Luiz per l’ Udinese. In assenza dello squalificato Thuram infatti, e con il forfait di Kelly, Alberto Costa sarebbe arretrato nella difesa a tre per far fronte all’emergenza difensiva. McKennie slitterebbe così sulla fascia, con Douglas Luiz al fianco di Manuel Locatelli. Possibile chance dal primo minuto per il centrocampista brasiliano. A riferirlo è Tuttosport. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, chance con l’Udinese? L’idea di Tudor per far fronte all’emergenza. Le ultime novità di formazione