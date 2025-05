Una delle catene di profumerie più famose al mondo, con partnership globali e numeri da capogiro, continua la sua ascesa. In questo semestre fiscali infatti Douglas ha chiuso con un utile di 144 milioni, registrando un +71,7% rispetto all’anno precedente. Una cifra sbalorditiva: il fatturato totale è di 2,585 miliardi di euro, in crescita del 2,8%. Invece l’utile operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 472 milioni di euro, in crescita dell’11,1%. Le profumerie Douglas aumentano l’utile di quasi il 72%. Sander van der Laan, Ceo del Gruppo, ha commentato la notizia in maniera entusiasta. “Il secondo trimestre 2024-2025 è stato caratterizzato da fattori esterni che hanno contribuito a una maggiore volatilità delle condizioni macroeconomiche e del comportamento dei consumatori. Abbiamo risposto con decisione al rallentamento del sentiment dei clienti, implementando diverse misure per stabilizzare le vendite e salvaguardare la redditività. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Douglas aumenta l’utile del 72% (e chiude con 144 milioni)