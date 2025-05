Dossier 137 il braccio violento della legge protegge se stesso

In "Dossier 137", Léa Drucker interpreta una madre che si confronta con le inquietudini del figlio: «Mamma, perché tutti odiano i poliziotti?». La pellicola esplora un tema scottante, svelando come il braccio violento della legge spesso si auto-protegga, mettendo in discussione l'autorità e la giustizia. Un'opera intensa che invita alla riflessione sulla polizia e la sua immagine.

«Mamma perché tutti odiano i poliziotti?». Glielo chiede così a Stephanie, magnifica Léa Drucker che si conferma a ogni prova una delle attrici francesi più intense oggi, il figlio prima .

