Dormire nel Mulino dei Veraghi – Molina VR

Scopri il Mulino dei Veraghi, un rifugio unico incastonato tra le colline della Valpolicella, a due passi dalle incantevoli cascate di Molina. Perfetto per un fine settimana di relax, offre un'atmosfera idilliaca dove immergersi nella natura e ritrovare il benessere. Un'esperienza indimenticabile che unisce tranquillità e bellezza paesaggistica.

Il Mulino dei Veraghi, incastonato tra le colline della Valpolicella, poco distante dalle celebri cascate di Molina, è uno di quei posti adatti per un fine settimana all’insegna del relax.. 🔗Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Dormire nel Mulino dei Veraghi – Molina VR

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mulino Bianco e Celly insieme per la MulinoSveglia dei 50 anni

Mulino Bianco sceglie Celly per ricreare l'iconica MulinoSveglia in occasione dei suoi 50 anni Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, partecipa ai grandi festeggiamenti per i 50 anni di Mulino Bianco, brand del gruppo Barilla.