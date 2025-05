Dopo il trionfo in Coppa Italia il Bologna arriva a Imola per tifare Kimi Antonelli

Dopo il trionfo in Coppa Italia, il Bologna arriva a Imola per sostenere Kimi Antonelli nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. La squadra, guidata da mister Vincenzo Italiano e capitan Lorenzo De Silvestri, ha visitato il paddock, pronta a celebrare il connubio tra sport e passione emiliana.

E' reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan. Il Bologna di mister Vincenzo Italiano ha fatto visita al paddock di Imola, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Una delegazione di giocatori rossoblu, guidata da capitan Lorenzo De.

Da bolognatoday.it: Ospiti anche dal mondo della MotoGp. Presente l’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, Paolo Campinoti, patron del team Pramac e Michele Pirro, collaudatore Ducati ...

msn.com scrive: Il viaggio dei 30mila bolognesi per la storia: notte indimenticabile. “Ho ereditato la fede da mio padre morto. Ho messo la sua maglia” ...

Si legge su msn.com: Il Bologna 2024-25 ha riscritto la storia, riportando la Coppa Italia in città a 51 anni dall`ultima volta. Un trionfo prezioso per il club di Joey Saputo, perchè.

