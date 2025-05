Dopo i temporali tornano sole e caldo | le previsioni per il weekend nelle Marche

Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo. L'allerta meteo per la zona costiera e collinare sta per esaurirsi, offrendo finalmente un respiro agli abitanti e ai turisti in cerca di relax. Scopriamo insieme le previsioni per i prossimi giorni.

Oggi l'allerta ANCONA Passata una notte di temporali, vento e mareggiate - annunciata da un'allerta meteo per la zona costiera e collinare delle Marche destinata a esaurirsi alla. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche

Approfondimenti da altre fonti

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche

Secondo msn.com: Oggi l'allerta ANCONA Passata una notte di temporali, vento e mareggiate - annunciata da un'allerta meteo per la zona costiera e collinare ...

Meteo, dopo i raggi di sole tornano piogge e temporali. Temperature impazzite: da 24 gradi al nuovo calo termico. Le previsioni

Segnala msn.com: Domenica prevalentemente soleggiata in tutto il Nordest, ma con l'inizio della settimana cambia anche il meteo. Da lunedì il tempo ...

Il sole, poi tornano i temporali: segnatevi questa data

Lo riporta ilgiornale.it: acquazzoni e temporali. La situazione atmosferica, complessa per la possibilità del ciclone, andrà monitorata giorno dopo giorno anche per capire l'esatta collocazione dei forti fenomeni previsti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marche : Marica Ciavattini muore in 5 giorni per un batterio killer

I primi sintomi erano stati avvertiti domenica scorsa ad Osimo, nelle Marche. Sconvolta, febbre alta, Marica Ciavattini temeva fosse il Covid ma dai test era emersa un'infezione batterica, che sembrava gestibile senza troppi problemi.