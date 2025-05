Donne di destra nasce l' associazione delle donne sovraniste

Il progetto "Donne di Destra", è un'iniziativa che intende riportare al centro del dibattito pubblico la sensibilitĂ e la specificitĂ del mondo femminile di destra. "Donne di Destra" nasce dalla consapevolezza che il contributo delle donne non può essere relegato a slogan o quote, ma debba invece esprimersi in una visione politica coerente, fondata su valori chiari e non negoziabili: la famiglia, la comunitĂ , la dignitĂ della persona, la difesa della vita e il rispetto delle radici culturali e spirituali della nostra civiltĂ . «Non vogliamo rincorrere modelli imposti da ideologie che negano la realtĂ delle differenze e svuotano di senso i valori che ci hanno preceduti», dichiarano le promotrici del progetto, ovvero Nicoletta Di Santo, Sonia Lombardo, Donatella Isca e Carola Profeta. «La nostra missione è quella di ridare centralitĂ a una politica che affondi le sue radici nella tradizione, nella memoria e nella civiltĂ cristiana, che ha plasmato nei secoli l'identitĂ dell'Italia e dell'Europa». 🔗Leggi su Iltempo.it

