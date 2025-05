Donna uccisa in casa a Fregene indagata la nuora | cercò sul web come togliere sangue

In un tragico incidente avvenuto a Fregene, la nuora di Stefania Camboni, trovata morta in casa, è diventata oggetto di indagine. Le ricerche su internet, tra cui frasi inquietanti come "come togliere il sangue dal materasso", sollevano sospetti inquietanti su un possibile omicidio, portando alla fermata della trentenne coinvolta.

Aveva effettuato dal cellulare alcune ricerche su internet, cercando frasi come "come togliere il sangue dal materasso" e come "come avvelenare una persona". Sono questi alcuni degli elementi emersi a carico della trentenne fermata per l’omicidio della suocera, Stefania Camboni, trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in un villino di Fregene, sul litorale vicino Roma. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Resta da accertare il movente: gli investigatori stanno verificando se recentemente ci siano stati contrasti all’interno della famiglia. L’allarme è stato dato dal figlio, che ha raccontato di averla trovata senza vita al mattino, quando era andato a farle visita. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna uccisa in casa a Fregene, indagata la nuora: cercò sul web come togliere sangue

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fregene, donna uccisa in casa a coltellate: fermata la compagna del figlio

Riporta msn.com: L’ha colpita con 15 coltellate mentre dormiva e poi ha inscenato una rapina. Stefania Camboni, la donna di 58 anni trovata morta accoltellata nel suo villino a Fregene, località balneare romana nel co ...

Donna uccisa a Fregene, i post della nuora arrestata: “Situazione in casa è critica, dobbiamo andarcene”

Secondo fanpage.it: Giada Crescenzi aveva pubblicato post in numerosi gruppi su Facebook chiedendo aiuto per trovare una nuova sistemazione ...

Donna uccisa in casa a Fregene: indagata la compagna del figlio

Riporta tg24.sky.it: La compagna del figlio di Stefania Camboni, uccisa con almeno 15 coltellate e trovata morta ieri nella sua casa a Fregene, è indagata per omicidio. La sua versione dei fatti non avrebbe convinto gli ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiesta la massima pena per Igor il Russo : ha agito a sangue freddo!

Norbert Feher - Igor il Russo - sotto processo in Spagna per aver ucciso un contadino e due ufficiali della Guardia Civil.