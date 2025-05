Donna uccisa in casa a Fregene | indagata la compagna del figlio

Stefania Camboni, 58 anni, è stata brutalmente uccisa nel suo appartamento a Fregene, con oltre 15 coltellate. La compagna del figlio è ora indagata per omicidio, poiché la sua versione degli eventi non ha convinto gli investigatori. Gli inquirenti continuano a scavare in un caso che sconvolge la comunità locale.

È indagata per omicidio la compagna del figlio di Stefania Camboni, la 58enne uccisa con almeno 15 coltellate all'addome e alla gola, trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in un villino di Fregene, sul litorale vicino Roma. La sua versione dei fatti non avrebbe convinto gli inquirenti e potrebbe scattare a breve un fermo. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Resta da accertare il movente: gli investigatori stanno verificando se recentemente ci siano stati contrasti all’interno della famiglia. L’allarme è stato dato dal figlio, che ha raccontato di averla trovata senza vita al mattino, quando era andato a farle visita. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna uccisa in casa a Fregene: indagata la compagna del figlio

