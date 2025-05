Donna uccisa con 15 coltellate a Fregene | fermata la moglie del figlio

Tragedia a Fregene, dove Stefania Camboni, sessantenne, è stata trovata morta nel suo appartamento con quindici coltellate all'addome. La moglie del figlio è stata fermata come principale sospettata. Un brutale delitto che ha scosso la comunità locale, lasciando spazio a interrogativi e a un'inchiesta in corso.

Stefania Camboni, una sessantenne trovata morta stamattina nel suo appartamento in un villino di Fregene, è stata uccisa a coltellate. Sul corpo sono state riscontrate almeno quindici ferite da arma da taglio dal medico legale. I colpi sarebbero stati inferti all'addome. La donna viveva da sola nella porzione di una villetta dove si trova anche l'abitazione del figlio con la moglie una trentenne, per la quale è scattato lo stato di fermo. A dare l'allarme è stato proprio il figlio della donna che ha riferito di averla trovata morta stamattina quando è andato a trovarla.

