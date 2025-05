Donna uccisa a Fregene la nuora aveva cercato su internet come toglierele macchie di sangue

Un omicidio sconvolgente scuote Fregene: una donna è stata uccisa, e la nuora, ora arrestata, risulta coinvolta in ricerche inquietanti su come rimuovere macchie di sangue e avvelenare qualcuno. Le indagini condotte dai carabinieri, sotto la direzione della Procura di Civitavecchia, portano alla luce dettagli agghiaccianti sull'omicidio di Stefania Camboni.

Sembra che avesse effettuato ricerche su Internet su "come togliere il sangue dal materasso" e su "come avvelenare una persona" la trentenne fermata per l’omicidio della suocera a Fregene: lo hanno accertato i carabinieri che indagano sulla morte di Stefania Camboni, coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Il cellulare è stato sequestrato. La vittima sessantenne era stata rinvenuta morta ieri. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Donna uccisa a Fregene, la nuora aveva cercato su internet come toglierele macchie di sangue

Donna uccisa a Fregene, i post della nuora arrestata: “Situazione in casa è critica, dobbiamo andarcene”

fanpage.it scrive: Giada Crescenzi aveva pubblicato post in numerosi gruppi su Facebook chiedendo aiuto per trovare una nuova sistemazione ...

Uccisa a Fregene, nuora fermata aveva cercato sul web come cancellare le tracce sangue

Come scrive msn.com: (Adnkronos) - La nuora di Stefania Camboni, la donna di cinquantotto anni uccisa nella sua abitazione a Fregene, aveva cercato sul web come cancellare tracce ematiche sul materasso e come uccidere per ...

Omicidio Fregene, fermata la nuora di Sara Camboni: l’avrebbe accoltellata nel sonno. La famiglia: “Omicidio brutale”

Come scrive quotidiano.net: Secondo gli inquirenti, la 31enne avrebbe inferto 15 coltellate alla suocera. Poi abbandonato fuori strada l’auto della vittima per simulare una rapina e depistare le indagini. È in stato di fermo per ...

