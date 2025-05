donna uccisa a fregene fermata la compagna del figlio

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri hanno posto in stato di fermo, su disposizione della Procura di Civitavecchia, la compagna del figlio di Stefania Camboni, la donna uccisa in un villino a Fregene, frazione del comune di Fiumicino. La 30enne è accusata di omicidio aggravato. La vittima di 58 anni, ieri mattina, era stata trovata dal figlio riversa per terra nei pressi del letto matrimoniale della stanza, una mansarda al secondo piano dell’abitazione. Il corpo era coperto da cuscini, con numerose tracce di sangue. “Una vicenda allarmante e di eccezionale gravità – fanno sapere dalla Procura -. Gli esiti delle prime attività investigative hanno confermato l’aggressione violenta della donna. I primi elementi raccolti, per gravità, precisione e concordanza, hanno varcato la soglia della gravità indiziaria nei confronti della compagna del figlio della vittima, di 30 anni, poi fermata prima della mezzanotte per omicidio aggravato”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

