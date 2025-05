Donna morta a Prato di Correggio | arrestato il compagno

È stato arrestato e portato in carcere Peter Pancaldi, il compagno di Daniela Luminita Coman, la 47enne trovata morta mercoledì sera nell’abitazione di lui a Prato di Correggio, nel Reggiano. L’uomo, 44enne modenese, è accusato di omicidio: difeso dall’avvocata Annalisa Miglioli, è stato interrogato giovedì dalla pm Valentina Salvi, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Reggio Emilia e i carabinieri hanno poi raccolto elementi che hanno portato al provvedimento. Da chiarire le cause del decesso . Il corpo della donna, di origini romene e residente a Sassuolo, è stato trovato steso sul letto e coperto da un piumone. Non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma sarà l’ autopsia, disposta dalla procura, a chiarire le cause del decesso. Coman aveva un figlio nato da una relazione precedente e si era trasferita da poche settimane nella casa del nuovo compagno. 🔗Leggi su Lettera43.it

