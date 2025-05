Donna aggredita con acido e picchiata selvaggiamente dal marito | arrestato 55enne a Castellammare di Stabia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza in un negozio di famiglia: la vittima colpita con acido e brutalmente picchiata. Un nuovo drammatico episodio di violenza di genere si è verificato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie all’interno del negozio di alimentari che gestivano insieme. L’aggressione è avvenuta nelle ore di chiusura del locale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, una lite tra i coniugi – lei 50 anni, lui 55 – sarebbe degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe afferrato una scodella di plastica gialla e l’avrebbe riempita con acido muriatico, per poi gettarla contro la moglie. Corpo ustionato e botte feroci: la donna finisce in ospedale in codice rosso. Il liquido corrosivo ha bruciato gli abiti della donna, colpendola al collo, ai piedi e persino alla gola e alla bocca. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

