donald trump nuovamente nonno è nato alexander figlio di tiffany trump

Donald Trump è certamente uno degli uomini più conosciuti e più potenti del mondo. Il Presidente Americano, eletto al secondo mandato a inizio 2025 ha alle spalle una carriera decennale come imprenditore e un’esperienza manageriale tale da valergli il soprannome di tycoon. Ma Donald Trump è anche padre di cinque figli, avuti da differenti matrimoni. Tiffany Trump, una delle figlie del Presidente degli Stati Uniti d’America l’ha reso, recentemente, nuovamente nonno, visto che ha dato alla luce il piccolo Alexander Trump Boulos. Tiffany Trump, la gioia per il nuovo arrivato. Il 16 maggio 2025 la famiglia di Donald Trump è stata raggiunta da una lieta notizia. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, infatti, è diventato nuovamente nonno. La figlia Tiffany Trump ha dato alla luce, infatti, un maschietto, come annunciato da lei stessa sul suo canale Instagram ufficiale: “Benvenuto al mondo al nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos”. 🔗Leggi su Dilei.it

