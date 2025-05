Donald Trump critica duramente Bruce Springsteen dopo il concerto in Gran Bretagna

Donald Trump non risparmia critiche a Bruce Springsteen dopo le dichiarazioni del rocker durante un concerto in Gran Bretagna. Definendo Springsteen "altamente sopravvalutato", Trump esprime la sua indignazione per le opionioni espresse all'estero, sottolineando di non aver mai apprezzato né l'artista né la sua musica.

Donald Trump furioso con Bruce Springsteen che lo ha attaccato durante un concerto in Gran Bretagna. "Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto nĂ© lui nĂ© la sua musica", ha attaccato il tycoon su Truth definendo il Boss "un fastidioso coglione che ha sostenuto il corrotto Joe Biden" e "una prugna secca". "La sua pelle è atrofizzata farebbe bene a tenere la bocca chiusa", ha insistito. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump critica duramente Bruce Springsteen dopo il concerto in Gran Bretagna

