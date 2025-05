Donald Trump contro Bruce Springsteen | Imbecille senza talento

Donald Trump ha lanciato un attacco diretto a Bruce Springsteen, definendolo un "imbecille sopravvalutato". Questa polemica emerge nel contesto della crescente tensione politica, con Springsteen noto per il suo sostegno ai Democratici. L'ex presidente continua a utilizzare i social media per esprimere le sue opinioni, spesso in modo provocatorio.

(Adnkronos) – "Bruce Springsteen è un imbecille sopravvalutato". Firmato, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti dedica un post 'poco presidenziale' al rocker, da sempre schierato con i democratici e sostenitore prima di Joe Biden e Kamala Harris prima delle elezioni 2024. "Vedo che Bruce Springsteen, altamente sopravvalutato, va in un Paese straniero a parlare

