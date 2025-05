Donald Trump ancora nonno Tiffany diventa mamma

La figlia del presidente americano, nata dalle seconde nozze con Marla Maples, e il marito Michael Boulos sono genitori del piccolo Alexander

Donald Trump di nuovo nonno, la figlia Tiffany e il marito Michael Boulos sono diventati genitori

