Nella prima giornata del suo viaggio politico-affaristico in Medio Oriente, martedì scorso, Donald Trump ha dichiarato solennemente, rivolgendosi direttamente alla platea di una lussuosa sala da ballo di Riad, che l’America «non vi darà più lezioni su come vivere». In effetti, a giudicare dal genere di accordi rastrellati nel corso della missione, in cui non per niente il presidente era accompagnato da Elon Musk, Mark Zuckerberg e dagli altri sceicchi del web, si direbbe che l’America di Trump lezioni su come vivere, dai suoi gentili ospiti, le abbia semmai prese. Di sicuro fa un certo effetto ascoltare quelle parole sulla pretesa di insegnare agli altri come vivere, un tipico ritornello del pensiero anticoloniale, dal presidente che ha voluto accogliere come rifugiati gli afrikaners, i discendenti dei coloni europei, la minoranza bianca al potere in Sudafrica ai tempi dell’apartheid, nel momento stesso in cui smantellava qualunque protezione per chi fuggiva da guerre, carestie e disastri naturali. 🔗Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Donald d’Arabia e lo stravagante anticolonialismo degli schiavisti