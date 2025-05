Don Jordan e i 1 500 file con minori | Ma non ho prodotto video hot

Don Jordan, coinvolto in una controversa indagine per possesso di 1.500 file con contenuti su minori, si dichiara "addolorato" e desideroso di ritiro spirituale. Attualmente in detenzione domiciliare in un eremo in alta Valcamonica, senza accesso al Web, cerca conforto e riflessione in questo periodo difficile.

Castelcovati (Brescia), 16 maggio 2025 – "Addolorato e profondamente bisognoso di ritiro spirituale e di preghiera". Per cui il luogo in cui si trova in detenzione domiciliare in forma ristretta - un eremo in alta Valcamonica senza accesso al Web - è per lui piĂą che mai propizio. Così è apparso don Jordan Coraglia, il 51enne ex parroco di Castelcovati che una decina di giorni fa è finito in manette con l'accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (aggravata dall'ingente quantitĂ ) all'avvocato Paolo Inverardi, che lo assiste e che l'ha di recente sentito al telefono. L'inchiesta. L'arresto in flagranza è scattato una decina di giorni fa al culmine di un'inchiesta partita da Roma e condotta dalla Postale in Rete per oltre un anno.

