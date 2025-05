Don Jordan Coraglia arrestato per pedopornografia | usava sim inglesi e un’app per scambiare file in incognito

Don Jordan Coraglia, ex parroco di Castelcovati, è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. Utilizzando schede SIM inglesi e app per il file sharing in incognito, avrebbe tentato di sfuggire alla sorveglianza. Durante l'interrogatorio, ha affermato di aver ricevuto il materiale, ma di non averlo mai creato.

Don Jordan Coraglia, ex parroco di Castelcovati ora ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico, avrebbe usato sim inglesi e applicazioni per scambiare file online in incognito. Durante l'interrogatorio avrebbe detto di aver posseduto ma di non aver mai prodotto foto o video a sfondo sessuale riguardanti minori.

