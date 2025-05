Un evento musicale per festeggiare l’inaugurazione di Largo Li Madou. Uno spazio, finanziato con i fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana, viene restituito alla cittĂ ed è il largo Li Madou (Matteo Ricci). Domani alle 11 si terrĂ l’inaugurazione ufficiale e domenica, alle 17.30, l’esibizione del gruppo musicale la Route 77, che proporrĂ per l’occasione musica rock anni sessata, settanta e ottanta. "Largo Li Madou – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli – è un luogo d’incontro tra Oriente e Occidente, dove il dialogo e l’ascolto trovano il loro ambiente naturale". Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla serata. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domenica in musica con la Route 77